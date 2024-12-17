Жителей Подмосковья ждут в общественном совете при Минчистоты региона
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области объявляет набор в Общественный совет. Цель совета — учет интересов населения, а также обсуждение значимых программ и инициатив отрасли в сфере жилищного хозяйства, благоустройства и содержания территорий и обращения с отходами, сообщает пресс-служба ведомства.
Кто может участвовать:
- граждане РФ старше 18 лет;
- представители общественных организаций;
- эксперты в сфере деятельности министерства.
Важно знать:
- нельзя быть госслужащим;
- нельзя иметь ограничения для работы в Общественной палате.
Какие документы понадобятся?
- заявление кандидата в члены Общественного совета;
- заявление о включении в Общественный совет;
- биографическую справку о начале процедуры формирования состава Общественного совета при министерстве;
- согласие на обработку персональных данных.
Подробнее ознакомиться с перечнем документов можно на официальном сайте министерства.
Как подать документы:
- Срок — до 18:00, 18 декабря;
- Адрес: округ Одинцовский, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1. корпус А.
- Контакты для справок: Воробьева Екатерина Ивановна, тел.: 8 (498) 602-83-47, добавочный номер 71080
- Электронная почта: VоrobevaEkI@mosreg.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.