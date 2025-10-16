сегодня в 13:22

Жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

Главное управление региональной безопасности Московской области рекомендует жителям быть осторожными с электронной корреспонденцией. В последние дни наблюдается рост активности кибермошенников, которые под именем ФССП России рассылают поддельные письма с вредоносными ссылками. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

Мошенники отправляют сообщения на электронную почту, в которых утверждается, что есть задолженность. В этих письмах злоумышленники могут угрожать арестом банковских счетов и имущества, если долг не будет оплачен. Это явный обман.

Чтобы защитить себя от мошенничества, рекомендуется:

не переходить по ссылкам из подозрительных писем.

не загружать файлы с неизвестных источников.

не делиться своими личными данными, включая информацию о банковских картах и счетах.

не проводить финансовых операций по таким уведомлениям.

Жителям Подмосковья напомнили:

ФССП не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций.

ФССП не направляет письма по электронной почте, СМС-сообщения и не звонит через приложения.

Уведомления направляются только в личный кабинет на портале госуслуг, а письма — только посредством «Почты России».

Жители Подмосковья могут самостоятельно узнать о наличии или отсутствии задолженности на портале госуслуг или в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Московской области. Для проверки задолженности нужны только имя, фамилия и дата рождения.

Оплатить имеющуюся задолженность возможно через портал госуслуг, на официальном сайте ГУФССП России по Московской области или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.