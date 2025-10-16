Жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой кибермошенников
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
Главное управление региональной безопасности Московской области рекомендует жителям быть осторожными с электронной корреспонденцией. В последние дни наблюдается рост активности кибермошенников, которые под именем ФССП России рассылают поддельные письма с вредоносными ссылками. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ региона.
Мошенники отправляют сообщения на электронную почту, в которых утверждается, что есть задолженность. В этих письмах злоумышленники могут угрожать арестом банковских счетов и имущества, если долг не будет оплачен. Это явный обман.
Чтобы защитить себя от мошенничества, рекомендуется:
- не переходить по ссылкам из подозрительных писем.
- не загружать файлы с неизвестных источников.
- не делиться своими личными данными, включая информацию о банковских картах и счетах.
- не проводить финансовых операций по таким уведомлениям.
Жителям Подмосковья напомнили:
- ФССП не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций.
- ФССП не направляет письма по электронной почте, СМС-сообщения и не звонит через приложения.
Уведомления направляются только в личный кабинет на портале госуслуг, а письма — только посредством «Почты России».
Жители Подмосковья могут самостоятельно узнать о наличии или отсутствии задолженности на портале госуслуг или в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Московской области. Для проверки задолженности нужны только имя, фамилия и дата рождения.
Оплатить имеющуюся задолженность возможно через портал госуслуг, на официальном сайте ГУФССП России по Московской области или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.