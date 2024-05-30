Жителей Подмосковья просят не уничтожать землероек из-за их пользы для экосистемы

Землеройки — насекомоядные животные, живущие бок с обок с человеком и приносящие ему большую пользу. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Многие считают, что землеройки являются грызунами, поедающими посевные культуры, клубни и корни растений, однако это совсем не так. Эти мелкие зверьки не имеют ничего общего с мышами, кроме схожего внешнего вида. Землеройки относятся к отряду насекомоядных животных и являются прожорливыми хищниками, которых не интересуют ни растения, ни их плоды. Главными кормовыми объектами мелких прожор являются насекомые, черви и земноводные», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам зоологов, не смотря на свои скромные размеры, землеройки являются одними из свирепых хищников на планете, а все из-за их сверх быстрого обмена веществ и необходимости постоянного поиска пищи.

Кормятся эти зверьки практически непрерывно, не позволяя себе по долгу спать, ведь оставленная без пищи землеройка быстро погибает: мелкие виды — всего за 7—9 часов (малая бурозубка — за 5,5 часов). В ход идут всевозможные насекомые, черви, мелкие лягушки, тритоны, слепыши мышей и даже сородичи. За день хищница употребляет пищи в 1,5-2 превышающей вес собственного тела.

В отличие от грызунов землеройки не вредят сельскохозяйственным культурам, а наоборот приносят большую пользу, истребляя почвенных насекомых-вредителей и их личинок в тех местах, куда другим хищникам до них не добраться: под снегом, валежником, камнями, в толще листовой подстилки и под землей.

Будучи прожорливыми хищниками и являясь грозой и страхом для животных меньше себя, землеройки так или иначе попадают под взор крупных хищников, однако на этот случай у них есть секретное оружие. По бокам и возле хвоста у зверьков имеются железы, источающие неприятный, для некоторых животных, запах. Лисицы, кошки, собаки брезгают есть землероек, но зловоние не является проблемой для хищных птиц и куньих.

«В Московской области обитает 2 вида землероек, занесенных в Красную книгу Московской области: равнозубая и крошечная бурозубки, которые находятся под охраной. Просим жителей относиться к этим зверькам с уважением и не уничтожать их, ведь они приносят большую пользу экосистеме и являются своеобразными контролерами численности насекомых-вредителей в регионе», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.