Жителей Подмосковья просят быть осторожными в лесах перед пожароопасным сезоном

ФБУ «Авиалесоохрана» разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на март – май 2025 года. Он разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки в декабре 2024 года — январе 2025 года, данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на март – май 2025 года, многолетних данных о горимости и результатов многомерного корреляционного анализа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Согласно прогнозу, в марте и апреле в Московской области ожидается большая вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. В связи с этим Минэкологии региона просит жителей быть осторожными в лесах, особенно в границах особо охраняемых природных территорий.

«К сожалению, в последние годы заповедные леса нередко страдают от пожаров. Так, урон лесам был нанесен в заказнике «Журавлиная родина» в Талдоме, в нацпарке «Лосиный остров» и в других ООПТ региона. Иногда последствия очень серьезные. Многие помнят пожары 2010 года, когда огнем было уничтожено около половины лесов в орехово-зуевском заказнике «Лес и лесные озера в кв. 37, 38, и 42 Северного лесничества». Подавляющее большинство пожаров носит антропогенный характер, поэтому мы убедительно просим посетителей лесов не разводить костры и избегать курения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Прогноз пожарной опасности обновляется в порядке поступления новых сведений. Подробно ознакомиться с ним можно по ссылке: https://forest.ru/news/fires/avialesookhrana_prognoziruet_povyshennuyu_pozharnuyu_opasnost_v_lesakh_ryada_regionov/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.