Жителей Подмосковья проинформировали о пожарной обстановке в лесах до 18 августа

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

17 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

18 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-25 градусов, ночью — 11-16 градусов. Синоптики обещают малооблачную ветреную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.