Жителей Подмосковья проинформировали о лесопожарной обстановке на 3–5 мая

3 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

4 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

5 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Истринском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 8-11 градусов, ночью — всего 1-7 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, 4–5 мая возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.