Жителей Подмосковья проинформировали о лесопожарной обстановке на 16–18 мая. 15 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не было зафиксировано, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

16 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

17 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс пожарной опасности.

18 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 16-18 градусов, ночью — 8-11 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.