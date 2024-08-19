Жителей Подмосковья проинформировали о классах пожарной опасности

Жителям Подмосковья разъяснили, что означает класс пожарной опасности и какие они бывают. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

С наступлением жаркой погоды увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров. В зависимости от метеорологических условий пожарную опасность в лесах подразделяют на:

I класс пожарной опасности (КПО) — степень пожарной опасности отсутствует;

II КПО — малая пожарная опасность;

III КПО — средняя пожарная опасность;

IV КПО — высокая пожарная опасность;

V КПО — чрезвычайная пожарная опасность.

В зависимости от класса пожарной опасности предпринимаются меры по усилению противопожарных группировок в лесничествах, где КПО более высокий, а также при необходимости назначаются ограничительные меры, призванные снизить вероятность возникновения возгораний.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.