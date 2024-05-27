Жителей Подмосковья призывают вступать в ряды народных дружин

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Одним из важных нововведений в деятельности народных дружин стала обновленная форма, которая предназначена обеспечить максимальную безопасность дружинников. Принят также и более облегченный вариант для патрулирования. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Сегодня участие неравнодушных жителей в обеспечении общественной безопасности приносит ощутимые результаты: например, за прошедшие выходные в округе Долгопрудный по итогам патрулирования в отдел полиции было доставлено 40 иностранных граждан.

Задержаны молодые люди, передвигавшиеся на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Также задержан уроженец Республики Узбекистан, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех женщин, в том числе одной несовершеннолетней.

ГУРБ Подмосковья призывает жителей Московской области вступать в ряды народных дружин. Для этого необходимо обратиться в администрацию по месту жительства, либо в одну из существующих организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.