Жителей Подмосковья призвали не выходить на лед водоемов

Министерство экологии и природопользования Московской области обращается к жителям региона с призывом не выходить на лед водоемов до его полного обледенения и обеспечения достаточной толщины, необходимой для безопасного пребывания на поверхности, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с текущими погодными условиями, на водоемах области в силу колебаний температур образуется тонкий лед, который не способен выдержать вес человека. Небезопасная толщина льда может привести к трагическим последствиям, таким как падение в воду, что создает угрозу для жизни и здоровья.

Настоятельно рекомендуется родителям проводить беседы с детьми о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах и обратить внимание на недопустимость выхода на лед, а также использования льда в качестве места для отдыха или игры.

Если стали свидетелем происшествия на водоемах или заметили людей, находящихся на льду, нужно немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.