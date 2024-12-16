Жителей Подмосковья призвали не переходить по подозрительным ссылкам в Telegram

Мошенники присылают пользователям Telegram сообщение с годовой премиум-подпиской «в подарок». Жителей Подмосковья призвали не переходить по подозрительным ссылкам, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В своей схеме злоумышленники рассылают пользователям мессенджера сообщения с подарочной премиум-подпиской. В нем также содержится ссылка для ее активации. Перейдя по ней, жертву вынуждают ввести учетные данные своего аккаунта.

При помощи фейковой ссылки мошенники получают доступ к аккаунту и конфиденциальным данным пользователей. Они могут занести вредоносное программное обеспечение в устройство и даже взломать аккаунт на портале «Госуслуги».

Чтобы обезопасить себя и не оказаться в руках мошенников, не переходите по подозрительным ссылкам, не доверяйте неожиданным сообщениям о подарках и выигрышах, а также всегда перепроверяйте любую сомнительную информацию.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.