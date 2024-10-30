Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в марафоне «Знание.Первые»

Просветительский марафон «Знание.Первые» стартует 4 ноября по всей стране. в нем могут поучаствовать и житель Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках марафона свыше 80 экспертов обсудят достижения РФ в разных сферах, возможности для молодежи и дадут конкретные советы о построении будущего для человека и страны. На мероприятии выступят первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки.

Для участников марафона проведут просветительские шоу, открытые диалоги, интервью, мастер-классы и музыкальные номера. Еще впервые состоятся дебаты с искусственным интеллектом.

Узнать подробности о мероприятиях и зарегистрироваться на марафон желающие могут до 31 октября по ссылке. Выступления лекторов будут транслироваться онлайн.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021. За это время прошло 7 марафонов, участниками которых стали свыше 80 тыс. человек и более 700 спикеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.