Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс наставников

Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи объявил о старте всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Попробовать свои силы приглашают и жителей Подмосковья, пишет «360» .

Целью мероприятия является совершенствование подходов к патриотическому воспитанию и активное развитие института наставничества по всей стране.

Принять участие в конкурсе приглашают россиян, которые достигли 16 лет, — учащихся и сотрудников образовательных организаций, а также специалисты, профессионально занимающиеся вопросами воспитания.

Организаторы ждут заявок от участников и руководителей патриотических и спортивных объединений, инструкторов и руководителей военно-патриотических клубов. Кроме того, конкурс открыт для сотрудников силовых ведомств, военнослужащих, а также ветеранов и участников боевых действий, готовых передать свой опыт молодежи.

Чтобы стать частью проекта, необходимо пройти регистрацию на платформе «Молодежь России» и подать заявку до 12 апреля.

По результатам конкурсных испытаний жюри определит 106 победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.