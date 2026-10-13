Жителей Подмосковья пригласили на гражданско-патриотический диктант

V юбилейный сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя – Россия!» пройдет с 5 по 8 ноября 2026 года. Он посвящен Году единства народов России, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!» пройдет с 5 по 8 ноября 2026 года. Пятый, юбилейный сезон посвятили Году единства народов России.

К участию приглашают школьников 5–11 классов, студентов вузов и колледжей, взрослых, соотечественников за рубежом и иностранных граждан. Участники смогут проверить знания об истории России, ее культурном наследии и традиционных духовно-нравственных ценностях.

Ответить на вопросы можно дистанционно на сайте диктанта или на очной площадке. Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.

Диктант — ежегодный просветительский проект, который Президентская академия реализует совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией с 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.