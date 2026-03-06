Жителей Подмосковья пригласили на экоакции 7–9 марта

Экологические волонтеры приглашают жителей Подмосковья принять участие в акциях по раздельному сбору отходов 7–9 марта в разных округах региона. Площадки откроются в Королеве, Красногорске, Одинцове, Раменском, Черноголовке, Мытищах и Чехове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители смогут сдать вторичные ресурсы на переработку и получить консультации по правильной сортировке отходов. На площадках будут дежурить волонтеры, которые помогут разобраться в правилах раздельного сбора и ответят на вопросы участников.

7 марта акции пройдут в Королеве на улице Калинина, д. 6В (с 11:00 до 13:00) и проезде Макаренко, д. 1 (с 11:00 до 12:00), в Красногорске на Красногорском бульваре, д. 18 (с 15:00 до 16:00), в Одинцове на улице Маковского, д. 2 (с 12:00 до 13:00) и Можайском шоссе, д. 8 (с 10:30 до 11:30), в Раменском на улице Гурьева, д. 15, к. 1 (с 11:00 до 13:00), а также в Черноголовке на улице Первая, д. 9а (с 10:00 до 11:00).

8 марта сбор вторсырья организуют в Мытищах на улице Мира, д. 32/2 (с 12:00 до 14:00). 9 марта акция состоится в Чехове на улице 8 Марта, д. 1а (с 10:00 до 10:50). Организаторы также приглашают желающих присоединиться к командам волонтеров.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.