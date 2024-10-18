Жителей Подмосковья приглашают проверить свои знания на экологическом диктанте

Шестой Всероссийский экологический диктант пройдет с 25 ноября по 8 декабря. Мероприятие проводится по инициативе АНО «Равноправие», общественного движения «Ангел ДетствоХранитель» и Федерального детского эколого-биологического центра при поддержке Совета Федерации ФС РФ, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Экодиктант — одна из масштабных просветительских инициатив в сфере экологии. В прошлом году он прошел в 89 субъектах Российской Федерации и 182 зарубежных странах, работало 3 410 офлайн-площадки, а количество участников достигло 5,3.

«Количество участников «Экодиктанта» показывает, что жители Подмосковья заинтересованы в сохранении окружающей среды и готовы делать шаги в этом направлении. В сентябре Минэкология провела Ярмарку экологических проектов, которая показала, что есть запрос на экологическое просвещение. Будем дальше работать в этом направлении и поддерживать такие важные инициативы», — отметил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Также АНО «Равноправие» проводит творческий конкурс социальных видеороликов «Зеленый экран» и конкурс на лучший вопрос экодиктанта. О том, как принять участие в мероприятии, можно узнать на официальном сайте инициативы: экодиктант.рус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.