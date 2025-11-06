Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к «Волонтерам Победы»

сегодня в 21:48

Роспатриотцентр развивает добровольчество среди молодежи по всей стране, поддерживает сильные инициативы и помогает каждому найти свое дело. Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к команде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые являются одним из ведущих партнеров центра.

«Волонтерство в патриотической сфере — это возможность быть частью чего-то большего: поддерживать ветеранов, сохранять память, вдохновлять других», — говорится в сообщении.

«Волонтеры Победы» проводят всероссийские и международные акции; заботятся о ветеранах и памятных местах; восстанавливают историю семей; Учим молодежь ценить подвиг и понимать, чем дорога свобода, а также понятным языком говорят о достижениях России.

Стать волонтером может каждый: школьник, студент учитель, житель города или маленького села. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте.

На сегодняшний день у «Волонтеров Победы» насчитывается 89 региональных отделений, более 2 тыс. муниципальных штабов и свыше 500 центров при вузах. К добровольцам присоединились более 1,1 тыс. школьных отрядов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.

