Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к акции «Выбираю чистый воздух»

Стартовал третий сезон Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», который проводится Минприроды России совместно с социальной сетью «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

По традиции, он начался в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух», далее эстафета передается в другие регионы. В Подмосковье акцию поддерживает Минэкологии региона. Основная цель мероприятия — призвать как можно больше людей отказаться от передвижения на транспорте, работающем на бензине, и выбрать альтернативные способы поездок. Каждый может бросить и принять вызов в сервисе VK Шаги приложения «ВКонтакте».

«Подмосковье не является участником федерального проекта «Чистый воздух», однако проблема выбросов транспорта в регионе весьма актуальна, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В регионе ведется большая работа по переводу автомобилей на другие виды топлива, растет спрос на гибридные и электромобили. На газомоторное топливо переходят крупнейшие перевозчики, в том числе «Мострансавто». Но растет и число автомобилей на бензине, поэтому подобные акции очень важны для снижения выбросов. Поэтому я призываю всех жителей Подмосковья поддержать инициативу Минприроды».

Акция «Выбираю чистый воздух» продлится до 22 сентября. По ее итогам самых активных участников наградят ценными призами. Одно из условий — делиться своими достижениями «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух.

Подробнее об акции по ссылке.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.