Жителей Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском съезде наставников

Минпросвещения России сообщает, что с 26 по 27 июля 2024 года на базе федерального технопарка профессионального образования пройдет «Всероссийский съезд наставников». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На съезде наставников планируется обсуждение проекта концепции развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года, а также создание стратегии по ее реализации.

Организатором мероприятия является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (далее — ИРПО) при поддержке Минпросвещения России.

Учитывая высокую социальную значимость мероприятия, Минпросвещения России просит делегировать на съезд наставников трех участников от региона из числа победителей и (или) призеров отраслевых и профессиональных конкурсов по тематике наставничества, проводимых в 2023 году, а также оказать содействие в размещении информации о съезде наставников на официальных сайтах и страницах в социальных сетях органов управления образованием и подведомственных учреждений.

В рамках съезда наставников также планируется объявление старта Всероссийского конкурса лучших практик наставничества «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик» (далее — отбор практик), к участию в котором будут приглашены российские компании, предприятия и организации, в том числе социальной, образовательной сфер, а также государственного и корпоративного секторов, расположенные в субъектах Российской Федерации.

Адрес: 1-й Академический проезд, 5к1Д, г. Калуга, Калужская область.

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