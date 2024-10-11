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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в опросе о предпринимательстве

В рамках Всероссийского исследования всех желающих приглашают принять участие в онлайн-опросе, который поможет лучше узнать мнение молодых предпринимателей об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса, сообщает пресс-служба организаторов.

Ссылка доступна до 21 октября.

Прохождение анкеты займет не более 15 минут. Опрос анонимный, все результаты будут представлены в обобщенном виде.

Результаты помогут повысить эффективность развития молодежного предпринимательства в России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.