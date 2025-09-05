Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Зеленая премия»

сегодня в 17:59

ППК «РЭО» с 1 июля по 1 ноября проводит ежегодный конкурс проектов в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии (далее — «Зеленая премия»). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель «Зеленой премии» — повышение имиджа профессий в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, популяризация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанного потребления и формирования новой экологической культуры среди населения России.

Победителями «Зеленой премии» станут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.

Принять участие в «Зеленой премии» можно в профильных треках:

«Профессиональный трек»;

«Общественный трек».

Профессиональный трек выявляет лучшие экологические практики: проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших, средних специальных учебных заведений и школ, социальных предпринимателей, аграрно-промышленного комплекса, а также технологические и цифровые проекты.

Общественный трек выявляет экологических лидеров в обществе, тиражирует и масштабирует лучшие общественные и некоммерческие проекты в природоохранной отрасли, поддерживает экологические центры. Такие проекты не только повышают общий культурный уровень населения, но и вдохновляют на ответственное отношение к природе.

Заявки направляются на сайте конкурса по ссылке. Прием заявок осуществляется в срок до 23:59 1 ноября 2025 г. (включительно).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.