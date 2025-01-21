Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе социальных архитекторов

Специалисты в области социальной архитектуры являются профессионалами, разрабатывающими и воплощающими в жизнь социальные проекты и инициативы, которые нацелены на решение насущных проблем общества.

Конкурс социальных архитекторов — мероприятие, направленное на поиск и отбор талантливых специалистов в области архитектуры, которые занимаются соцпроектами. Цель конкурса — создать сплоченное сообщество профессионалов в этой области.

Организатором конкурса выступает АНО «ЭИСИ» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Президентской академии.

«Если обращаться к этимологии слова „архитектор“, то это человек, в голове которого рождается замысел, при этом он понимает все возможности текущих технологических практик. Применительно к конкурсу, это специалисты, которые уже занимаются реализацией социально значимых проектов в любой из возможных сфер — от социогуманитарной до электоральной», — сказал управляющий директор АНО «ЭИСИ» Фирдус Алиев.

В конкурсе могут принять участие специалисты из разных областей: от организаторов до медиаменеджеров и интернет-технологов. Прием заявок осуществляется с 14 января по 11 февраля 2025 года на сайте социальныеархитекторы.рф.

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