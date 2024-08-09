Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «ПРО образование»

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе образовательной журналистики «ПРО Образование», который пройдет в 2024 году в 22-й раз по инициативе министерства просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В нем участвуют педагоги, журналисты и блогеры, организаторы собственных медиапроектов, которые освещают вопросы образования. В этом году в конкурсе впервые введена номинация «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи».

«В Подмосковье уже сложились хорошие традиции в области экологического образования и просвещения, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В образовательных учреждениях реализуются хорошие проекты в этой сфере, есть множество талантливых журналистов и блогеров, пишущих на экологические темы. Я уверен, что многие из них могли бы представить на конкурс достойные инициативы и добиться успеха. Приглашаю их к участию в этом интересном проекте».

Сбор заявок на участие в конкурсе «ПРО образование» продлится до 15 октября. С 17 октября до 5 ноября пройдет экспертная оценка конкурсных материалов, а в декабре состоится торжественная церемония награждения победителей.

Подробнее о том, как принять участие в конкурсе, можно узнать по ссылке.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.