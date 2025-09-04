Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

14 сентября в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в конкурсе «Это у нас семейное» участвуют сотни тысяч человек со всей страны, среди них — более семи тысяч жителей Московской области. Они готовы побороться за главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

Чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам нужно до 14 сентября создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.

«Регистрация на конкурс завершается, но шанс присоединиться к самому душевному и семейному проекту нашей страны еще есть. Я поистине завидую тем, кому путь в конкурсе только предстоит — вас ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей. Мы мечтаем, чтобы каждая семья России поучаствовала в нашем проекте, ведь для наших конкурсантов нет границ. Так, у нас есть семья, члены которой живут в трех федеральных округах, но их не остановили ни расстояния, ни разница во времени. Возраст тоже не помеха, регистрацию прошли даже столетние участники, среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Присоединяйтесь к нам до 14 сентября и подарите вашей семье самое ценное — время, проведенное вместе, и, конечно, любовь!» — отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» могут принять участие граждане России и Абхазии. Среди зарегистрированных конкурсантов также есть россияне, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья — Молдове, Германии, Индии.

От Московской области на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже подали заявки 7435 человек, это 2633семьи.

61% участников конкурса составляют женщины. Медианный возраст участников — 36 лет. При этом медианный возраст родителей 39 лет, детей — 11 лет, бабушек и дедушек — 64 года, прабабушек и прадедушек — 81 год, других родственников — 32 года.

«Конкурс «Это у нас семейное» вот уже третий год способствует укреплению межпоколенческих связей и семейных ценностей в нашей стране. Но на самом деле его эффект гораздо глубже. Наши участники — а среди них есть и многодетные семьи, и семьи, которые воспитывают приемных детей, и трудовые династии педагогов, шахтеров, атомщиков, инженеров, волонтеры — создали новый тренд, сделали модными и большие семьи, и профессиональную династийность. Видим, что в ходе конкурса формируется большое сообщество — семьи общаются, встречаются в своих регионах, ездят друг к другу в гости. Можно сказать, что этот самый народный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» делает этот мир добрее. У каждой семьи России еще есть возможность зарегистрироваться — не упустите эту возможность», — отметила член наблюдательного совета конкурса, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты все тематические задания. Среди них оказались очень востребованными задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему «Культурный код» и чтение отрывка «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.