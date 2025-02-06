Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в зимней переписи воробьев

В России весь февраль будет проходить Всероссийская перепись воробьев. Инициаторами проведения переписи в этом году, при поддержке союза охраны птиц России, выступили проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина. Министерство экологии и природопользования Московской области поддерживает такие инициативы, направленные на сохранение даже самых массовых видов организмов, сообщает пресс-служба ведомства.

В последнее время во многих странах мира, в частности — в европейских, отмечается снижение численности воробьев. Полномасштабный мониторинг и анализ данных на всей территории России не проводился до 2023 года.

На территории Подмосковья встречается два вида воробья: полевой, домовый. По наблюдениям прошлого года, особенно страдает популяция домóвого воробья, численность которого во многих обследованных регионах снизилась катастрофически.

Всероссийская перепись позволит позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры и не ставить массовые виды под угрозу исчезновения.

Поучаствовать в акции может любой: нужно зафиксировать наблюдения птиц и их координаты в анкете наблюдений. За участие можно получить именной сертификат.

Прочитать подробнее про условия участия можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.