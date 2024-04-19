Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в VIII выставке Build School

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VIII Международная выставка Build School состоится 13–15 ноября по адресу: Москва, ВК «Гостиный двор». Организатором мероприятия выступит союз московских архитекторов при поддержке союза архитекторов России, Минстроя России, Минпросвещения России, Минпромторга России, правительства Москвы, Москомархитектуры, сообщает пресс-служба организаторов.

Цель выставки — консолидация усилий специалистов архитектурной, строительной и образовательной сфер для формирования комфортной развивающей и образовательной среды.

Куратором Build School 2024 является бюро АTRIUM, которое имеет 25-летний опыт создания образовательных пространств.

Регистрация на участие открыта и продлится до 13 сентября 2024 года.

Тема выставки — LevelUp. Поддержат и раскроют заявленную тему выставочная, деловая и конкурсная программы.

Каждая из программ комплексно охватывает все аспекты проектирования, строительства, модернизации и оснащения образовательных учреждений для получения качественного общего образования, отвечающего современным требованиям, независимо от места проживания, и будет способствовать реализации одного из ключевых направлений национального проекта «Образование» — «Развитие инфраструктуры образования — строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием».

Выставка фактически переходит в полноценный формат фестиваля для всех, кто участвует в формировании образовательной среды.

Сроки проведения

Регистрация участия — до 13 сентября 2024 (включительно).

Срок подачи работ — до 1 октября 2024 (включительно).

Оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов — 15 ноября 2024 года.

Более подробно ознакомиться с условиями участия в выставке и зарегистрироваться можно на сайте.

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