Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в «Цифровом марафоне»

Жители Подмосковья, достигшие возраста 18 лет, могут принять участие в конкурсе от Сбера по цифровым навыкам «Цифровой марафон», сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс направлен на повышение уровня цифровой грамотности населения и мотивации к изучению современных навыков в цифровой сфере.

В 2024 году участниками конкурса стали более 90 тыс. человек со всей страны.

Старт «Цифрового марафона» прошел 24 января 2025 г. в рамках торжественной церемонии при участии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Регистрация на конкурс и всеобщий образовательный этап продлятся до 23 марта 2025 года включительно.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта: itmarathon.21-school.ru.

Финал и награждение победителей конкурса пройдет в июле в Москве.

Общий призовой фонд конкурса этого года составляет порядка 3 млн рублей, который включает денежные призы, умные устройства и обучение от Сбера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.