Жители Подмосковья могут принять участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», V сезон которой стартует 1 августа, сообщает пресс-служба премии.

Победители и лауреаты IV сезона премии приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста «Зеленый подиум» в Москве. Юные дизайнеры из разных регионов страны представили свои коллекции одежды из вторсырья на подиуме наравне с известными российскими брендами.

«Я хочу всех поздравить с участием в фестивале „Зеленый подиум“. Знаю, что творили совсем юные дизайнеры и настоящие профессионалы. Все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, крайне актуальны сейчас!» — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что пятый юбилейный сезон премии «Экология — дело каждого» стартует 1 августа. Принять в нем участие могут все желающие.

На площадке фестиваля поднимали острые вопросы экологии и защиты редких видов животных. Также участники обсуждали с дизайнерами, блогерами, представителями производств по переработке пластиковых отходов, как соблюдать баланс природопользования и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.