Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в онлайн-зачете по финграмотности

С 7 по 28 октября состоится VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, организованный Банком России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Зачет можно будет пройти как в индивидуальном порядке, так и всей семьей. Вопросы для взрослых основаны на реальных жизненных ситуациях, что поможет оценить свои знания и улучшить практические навыки. Для учащихся вопросы соответствуют образовательным программам: младшие школьники смогут пройти интерактивные задания, а ребята из 7–11 классов — олимпиады.

«Знания, полученные в ходе зачета, помогут участникам принимать более обоснованные финансовые решения и снизить финансовые риски. А успешное участие в олимпиаде даст возможность выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по финансовой грамотности без дополнительных испытаний, победители получат льготы при поступлении в вузы», — отметили в пресс-службе ведомства.

В 2024 году более 2 млн человек из разных регионов России приняли участие в зачете.

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.