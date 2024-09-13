Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

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Открыт прием заявок на Международный фотоконкурс ФАДН России «Русская цивилизация» в спецноминацию «Многодетная семья России», сообщает пресс-служба организаторов.

Спецноминация дома народов России «Многодетная семья России» была учреждена в 2023 году в рамках задач стратегии народосбережения на период до 2050 года.

Подать заявку можно на сайте фотоконкурса «Русская цивилизация» до 5 октября 2024 г. включительно.

Заявки необходимо подать в номинацию «Семейные ценности» с пометкой «Многодетная семья России». Важно добавить в описание к своей фотоработе.

Авторы лучших работ и семьи, герои их фотографий, будут награждены ценными призами в г. Москве на Всероссийском форуме «Народы России».

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