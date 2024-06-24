Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в форуме «Россия 809»

Форум «Россия 809» состоится с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге и объединит более 1 000 представителей власти, делового сообщества, представителей науки, образования, медицины, родителей и молодежи, а также участников СВО и их семей со всей России, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие является общероссийской практико-ориентированной площадкой, где, опираясь на традиционные российские духовно-нравственные ценности, объединяются усилия органов власти и институтов гражданского общества для достижения таких ключевых национальных целей развития РФ, как: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Соорганизатором форума выступает Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Новая Формация». Это сообщество социально ответственных предпринимателей, представленное в 59 регионах РФ. В этих регионах планируется организация деятельности, направленная на создание условий для поддержки «Нового курса» президента РФ.

В программе форума заявлены: панельные дискуссии, круглые столы и образовательные модули, тематические экспертные мероприятия, культурная программа и деловое общение. Проводимый конкурс гражданских инициатив «Россия 809» позволит познакомиться с проектами, имеющими потенциал для поддержки и масштабирования по стране.

Более подробная информация о форуме представлена на официальном сайте.

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