Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции «РусФест»

Проект направлен на сохранение и укрепление исторической памяти о событиях и вкладе соотечественников в Победу в Великой Отечественной войне.

С 2021 года фестиваль сочинений проводится дважды в год: весной и осенью. Весенняя сессия «Фронтовой треугольник-2024» посвящена осмыслению общественного мнения в отношении истории Великой Отечественной войны и направлена на сохранение светлой памяти о великих подвигах тех, кто защищал страну и сохранил мир на нашей земле. Основная задача весенней сессии — усилить интерес молодого поколения к изучению исторических событий и способствовать формированию у участников чувства патриотизма, гордости за свою страну и ее героев.

Участниками могут стать школьники, студенты и все неравнодушные к русскому языку. Для участия в акции необходимо написать сочинение на одну из предложенных тем по 12 мая: «Моей страны державный путь, моя забота, тебя не дам я зачеркнуть, как хочет кто-то…»; «Враги моей земли: вчера, сегодня, завтра»; «Кто они — лучшие люди моей страны?».

Участие в акции бесплатное.

«Фронтовой треугольник» может быть проведен как в очном формате (написание сочинений на занятиях в учебных заведениях, в рамках отдельного мероприятия для всех неравнодушных и т. д.), так и в дистанционном (каждый желающий может направить свою работу в адрес организатора).

Площадкой проведения «Фронтового треугольника» может стать любое учебное заведение. Для этого куратору (преподавателю или обучающемуся образовательного учреждения) необходимо заполнить форму регистрации на сайте проекта. Всем, проводившим «РусФест» на местах, вручаются благодарственные письма, участникам — свидетельства, авторам лучших работ — дипломы и памятные подарки.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке или по телефону 8 (911) 501-81­-82.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.