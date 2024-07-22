Радио «Хит FM» запустило масштабную федеральную акцию «Лето — это Хит!» среди своих слушателей и подписчиков. Участникам по 15 августа нужно прикрепить фотографию своего летнего хитового открытия в социальной сети «Одноклассники» или «ВКонтакте», отмечая их тэгом #ЛЕТОЭТОХИТ, сообщает пресс-служба организаторов.

В прошлом году акция в формате фотоконкурса прошла с большим успехом, объединив жителей России от Калининграда до Владивостока. Более 10 тысяч человек стали ее участниками, а в социальных сетях было зафиксировано более 10 миллионов пользовательских активностей, связанных с «Лето — это Хит!».

Дважды в неделю — во вторник и четверг — звездное жюри выбирает двух победителей недели. До каждого победителя ведущие утреннего шоу «Будите Айлиш» дозваниваются в прямом эфире, поздравляют и дарят подарки от радиостанции и партнеров. Самые яркие и эмоциональные снимки летнего отдыха будут размещены на специальном лендинге проекта.

«Проект «Лето — это Хит!» ярко демонстрирует наше стремление поддерживать внутренний туризм. Это не просто фотоконкурс, а важная инициатива, которая объединяет жителей страны, вдохновляя их на путешествия и открывая самые красивые уголки России, придавая бренду радиостанции особую значимость и эмоциональную связь с аудиторией», — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Главный приз — незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве. Финальный победитель будет объявлен 16 августа в прямом эфире.

«Акция «Лето — это Хит!» — наш флагманский проект, призванный показать людей, влюбленных в лето и хитовую музыку. Лето — это солнце, отличное настроение и море открытий, и мы хотим, чтобы каждый ощутил это в полной мере, принимая участие в нашем проекте. Вдохновляйтесь, делитесь своими впечатлениями и наслаждайтесь яркими моментами вместе с радио Хит FM!» — подчеркнул программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Все подробности акции «Лето — это Хит!» на сайте и на официальных страницах радиостанции в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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