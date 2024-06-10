Жителей Подмосковья приглашают поддержать фильм «Пушкин и… Михайловское. Начало»

Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» выхошел на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года — в день рождения великого поэта России. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Возрастная рекомендация для просмотра фильма 6+. Мультфильм создан для широкой семейной аудитории.

Учитывая государственную политику в сфере культурного и гуманитарного развития, сохранения исторического и культурного наследия и использования его для воспитания и образования граждан Российской Федерации, особенно детей и молодежи, авторы мультфильма рассчитывают на рост интереса среди целевой аудитории к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, как неотъемлемой части культурного кода нации, включение в мировоззренческий фундамент понятий о любви к Родине, интереса к ее истории.

Для групповых походов на фильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.

При возникновении проблем при общении с кинотеатрами можно писать дистрибьютору фильма на электронную почту filmdistribution@mail.ru следующие данные: населенный пункт, название и адрес кинотеатра, желаемые даты и время просмотра фильма, планируемое количество человек в группе, контактный телефон, имя для связи и какая проблема возникла.

Фильм, в том числе можно будет посмотреть по программе «Пушкинская карта».

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