Жителей Подмосковья приглашают на закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0»
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в закрытии чемпионата по созданию креативных фиджитал-продуктов «ФИДЖИАТЛОН 2.0», который пройдет в формате финал-фестиваля 16 декабря, сообщает пресс-служба АНО «Международный Центр развития креативных индустрий „КРЕАДЭВ“.
Цели чемпионата:
- выявить таланты среди молодежи;
- предоставить возможность молодым креаторам получить реальный опыт создания востребованных креативных продуктов;
- показать потенциальным работодателям профильные компетенции молодых специалистов в сфере креативных индустрий.
«ФИДЖИАТЛОН 2.0» объединяет:
- заказчиков креативного продукта (коммерческие, культурные, социальные и прочие компании и организации, которым необходим для их деятельности различные виды креативов);
- создателей креативных фиджитал-продукта (творческая молодежь от 14 до 25 лет);
- платформы, технологии и инновационные сервисы по созданию креативов;
- экспертов в сфере креативных индустрий и технологий, помогающих участникам чемпионата на их пути создания креативных продуктов.
Более подробно узнать о чемпионате можно по ссылке.
Закрытие пройдет 16 декабря с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17 стр. 2, Площадка АКИ.лаб.
На площадке пройдет:
- награждение заказчиками победителей чемпионата;
- выступление спикеров по тематике развития профессиональной траектории молодежи;
- мультимедийные презентации востребованных креативных фиджитал-продуктов, которые формируют креативную экономику.
В финал-фестивале примут участие молодые создатели креативных фиджитал-продуктов, представители образовательных учреждений, партнеры и эксперты чемпионата, члены международного жюри. Также приглашены представители СМИ Москвы и Московской области.
Контакты для связи и вопросов: +7 (903) 796-99-58, info@creadev.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
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