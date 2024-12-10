Жителей Подмосковья приглашают на закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0»

сегодня в 09:54

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в закрытии чемпионата по созданию креативных фиджитал-продуктов «ФИДЖИАТЛОН 2.0», который пройдет в формате финал-фестиваля 16 декабря, сообщает пресс-служба АНО «Международный Центр развития креативных индустрий „КРЕАДЭВ“.

Цели чемпионата:

выявить таланты среди молодежи;

предоставить возможность молодым креаторам получить реальный опыт создания востребованных креативных продуктов;

показать потенциальным работодателям профильные компетенции молодых специалистов в сфере креативных индустрий.

«ФИДЖИАТЛОН 2.0» объединяет:

заказчиков креативного продукта (коммерческие, культурные, социальные и прочие компании и организации, которым необходим для их деятельности различные виды креативов);

создателей креативных фиджитал-продукта (творческая молодежь от 14 до 25 лет);

платформы, технологии и инновационные сервисы по созданию креативов;

экспертов в сфере креативных индустрий и технологий, помогающих участникам чемпионата на их пути создания креативных продуктов.

Более подробно узнать о чемпионате можно по ссылке.

Закрытие пройдет 16 декабря с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17 стр. 2, Площадка АКИ.лаб.

На площадке пройдет:

награждение заказчиками победителей чемпионата;

выступление спикеров по тематике развития профессиональной траектории молодежи;

мультимедийные презентации востребованных креативных фиджитал-продуктов, которые формируют креативную экономику.

В финал-фестивале примут участие молодые создатели креативных фиджитал-продуктов, представители образовательных учреждений, партнеры и эксперты чемпионата, члены международного жюри. Также приглашены представители СМИ Москвы и Московской области.

Контакты для связи и вопросов: +7 (903) 796-99-58, info@creadev.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.