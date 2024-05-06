Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс «Классная география»

В 2024 году одним из просветительских проектов Русского географического общества (РГО) станет Всероссийский конкурс «Классная география», целью которого является повышение интереса к географии России среди детей и взрослых, рост престижа профессии географа и поиск новых подходов к организации образовательного процесса, сообщает пресс-служба РГО.

РГО традиционно в своей деятельности уделяет особое внимание исследованию и популяризации географической, экологической, этнокультурной и исторической самобытности России, организации мероприятий образовательного и просветительского характера.

Конкурс пройдет в период с 19 апреля по ноябрь 2024 г. в три этапа. Первый этап предусматривает проведение открытого урока географии от учителя, второй этап — проведение урока школьниками для родителей и учителей. В качестве приза в школах-полуфиналистах будут оформлены школьные парты, посвященные выдающимся членам Русского географического общества, соотечественникам — первооткрывателям, путешественникам, ученым-географам. Третий этап (финал) состоится в штаб-квартире общества в Москве. Финалисты презентуют свои уроки жюри, расскажут о своей школе, классе, преподавателе географии и поделятся впечатлениями о конкурсе. Финалисты получат ценные призы от РГО для оснащения и оформления класса географии.

Учитывая, что 2024 год объявлен в России Годом семьи, конкурс будет способствовать обмену знаниями и опытом между поколениями, вовлечению родителей в образовательный процесс и распространению знаний о географии нашей Родины среди детей и взрослых. Помимо научно-познавательных аспектов еще одним ключевым направлением конкурса является формирование чувства патриотизма, любви и привязанности к Родине у подрастающего поколения.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте. Задать возникшие вопросы можно по e-mail: geoclass@rgo.ru.

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