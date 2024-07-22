Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийские массовые соревнования 10 августа

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Национальное фитнес-сообщество совместно с министерством спорта РФ 10 августа проведет Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью», посвященные празднованию Дня физкультурника. Единый старт мероприятия состоится в 57 муниципальных образованиях Московской области, сообщает пресс-служба организаторов.

Всех желающих приглашают посетить физкультурно-спортивные мероприятия.

Ознакомиться с расписанием Всероссийских массовых соревнований и более подробно узнать о мероприятиях можно на сайте организатора.

Основными целями мероприятия являются: содействие в достижении целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» по доведению к 2030 году до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение экономически активной части граждан и лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сохранение работоспособности и повышение резервов здоровья лиц пожилого возраста; повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры, спорта, здорового образа жизни.

Продвижение занятий физической культурой и спортом, как важнейшего компонента ведения здорового образа жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.