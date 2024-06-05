Жителей Подмосковья приглашают на VIII фотоконкурс «Русская цивилизация»

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Жители Подмосковья с 12 июня по 5 октября могут принять участие в VIII Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», сообщает пресс-служба федерального агентства по делам национальностей.

Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Конкурс проводится по 7 номинациям.

«Уникальная природа» — пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены животные и птицы.

«Лица и поколения» — фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.

«Традиции большой страны» — работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).

«Архитектура и скульптура» — фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).

«Духовные скрепы» — фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи, раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).

«Семейные ценности» — фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.

«Мир. Созидание. Жизнь» — фотографии (репортажные, портретные, пейзажные) повествующие о мирной жизни возвращенных в состав России территорий.

Специальная номинация «Многодетная семья России». Фотографии, отражающие дух, устои и многообразие многодетных семей Российской Федерации. К описанию фото работ необходимо добавить историю, которая связана с представленным фотоснимком.

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой из 7 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2018 года.

Прием заявок проходит на сайте проекта с 12 июня по 5 октября. В октябре состоится заседание жюри, в ноябре — церемония награждения.

Критерии оценки: оригинальность идеи фотографии; художественный уровень и содержание фотографии; мастерство участника: техника и качество исполнения; соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.

Победители фотоконкурса отбираются профессиональным жюри. В каждой номинации определяются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, в зависимости от которых определяются первых 3 места в каждой номинации, а также Гран-при фотоконкурса.

Кроме победителей, по мнению профессионального жюри, также определяются победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта фотоконкурса.

Более подробно узнать о конкурсе можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.