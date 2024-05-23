Жителей Подмосковья приглашают на VI медиафестиваль «Спас на Енисее»

7–8 августа 2024 года в Красноярске состоится VI межрегиональный гуманитарно-просветительский медиафестиваль «Спас на Енисее», сообщает пресс-служба организаторов.

Медиафестиваль «Спас на Енисее», объединяет в себе конкурс журналистских работ, дискуссионные площадки, мастер-классы и творческие встречи с участием экспертов федерального и регионального уровней, а также пресс-туры по уникальным местам Красноярска, в рамках которого гости медиафестиваля познакомятся с историей, культурой, межнациональными и православными традициями региона.

Организаторами медиафестиваля являются ассоциация производителей и распространителей контента электронных медиа «Енисей ТВ», агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, КРО «ВРНС», Общественный совет при Красноярской митрополии, администрация города Красноярска. Медиафестиваль поддержан Фондом президентских грантов. Благословение получено от главы Красноярской митрополии Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.

Главная содержательная парадигма медиафестиваля сформулирована организаторами так — «Традиционная семья, как главная духовная ценность России и Русского мира, в повестке современных средств массовой информации».

Число участников медиафестиваля ежегодно растет. В 2023 году на конкурс журналистских работ «Спас на Енисее» поступило более 800 заявок из 32 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. В деловой программе приняли участие около 300 журналистов.

Предыдущие медиафестивали прошли на территории Красноярского края в городах Енисейске (2019 г.), Красноярске (2020, 2022 гг.), Минусинске (2021, 2023 гг.).

Более подробно ознакомиться с медиафестивалем можно на официальном сайте.

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