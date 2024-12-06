Жителей Подмосковья приглашают на программу «Новогодняя Россия»

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В национальном центре «Россия» в Москве проходит праздничная программа «Новогодняя Россия», сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках программы посетители ознакомятся с культурой и традициями народов нашей страны, увидят уникальные изделия народных художественных промыслов и ремесел, примут участие в культурных событиях для всей семьи.

Посещение праздничных мероприятий национального центра «Россия» бесплатное.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте russia.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.