Жителей Подмосковья приглашают на программу «Новогодняя Россия»
Фото - © Сайт https://russia.ru/
В национальном центре «Россия» в Москве проходит праздничная программа «Новогодняя Россия», сообщает пресс-служба организаторов.
В рамках программы посетители ознакомятся с культурой и традициями народов нашей страны, увидят уникальные изделия народных художественных промыслов и ремесел, примут участие в культурных событиях для всей семьи.
Посещение праздничных мероприятий национального центра «Россия» бесплатное.
Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте russia.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.