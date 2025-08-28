Жителей Подмосковья приглашают на курс «Флагманы образования»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила просветительский курс «Государство» для педагогов и студентов Московской области, сообщили в пресс-службе проекта «Флагманы образования».

Программа разработана совместно с Экспертным институтом социальных исследований и обществом «Знание» и включает 25 онлайн-лекций от политологов, философов и экспертов в сфере образования.

Курс раскрывает принципы государственного устройства, символику, историческую память и законодательные основы, включая Конституцию и закон «Об образовании». Особое внимание уделяется методикам патриотического воспитания в учебных заведениях.

«Государство — это не только институты и законы. Его прочность в значительной мере определяется ценностями и смыслами, которые разделяют люди. Именно поэтому так важно, чтобы педагоги не просто понимали устройство государственной системы, но и умели говорить об этом с детьми на основе ценностного подхода. При этом особое значение имеет язык, который делает сложные категории ближе и понятнее. Наш курс помогает учителю почувствовать себя не сторонним наблюдателем, а активным участником процессов, от которых зависит будущее страны», — сказала директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ Антонина Селезнева.

Московская область входит в топ-10 регионов по числу заявок (292 регистрации). Общий набор на трек превышает 9,4 тыс. участников. Заявки принимаются до 1 октября на сайте https://flagmany.rsv.ru/.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.