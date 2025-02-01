Жителей Подмосковья приглашают на конкурс по спортивной орнитологии

С 10 февраля по 10 марта в России пройдут зимние соревнования по спортивной орнитологии «Птицы России-2025». Организатор соревнований — Некоммерческое партнерство «Птицы и люди», в Московской области информационную поддержку мероприятию оказывает Минэкологии региона. Цель соревнований — привлечь внимание людей к живой природе, передать на фото красоту птиц России и среды их обитания, сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях могут принят участие не только орнитологи, бердвотчеры и профессиональные фотографы, но и все любители природы. Формат мероприятия дистанционный в нем участвуют команды от двух до пяти человек. Собрать команду может каждый желающий. Во время соревнований участники команд фотографируют птиц, определяют их, отбирают снимки с определенными видами и передают их в жюри соревнований. После 10 марта эксперты жюри проверит правильность определения видов птиц на снимках участников и подведет итоги соревнований.

Команды соревнуются в территориальных номинациях: Дальний Восток (Дальневосточный федеральный округ); Европейская часть (Центральный, кроме Москвы и Московской области, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа); Москва и Московская область; Сибирь (Сибирский федеральный округ); Урал (Уральский федеральный округ); вся Россия — рейтинг всех команд, участвующих в любой или нескольких из номинаций.

В жюри необходимо передавать исходные снимки птиц. Отредактированные фотографии не будут рассматриваться. На фотоаппарате установлены актуальные дата и время. Жюри принимает к рассмотрению только снимки, которые выполнены в период соревнований.

О том, как принять участие в соревнованиях, можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.