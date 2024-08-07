Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Молодой предприниматель России»

Бизнесмены Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». Конкурс реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, сообщает пресс-служба организаторов.

Цель — выявление и тиражирование 180 успешных бизнес-практик молодых предпринимателей (в том числе 60 бизнес-идей), а также популяризация предпринимательства на примере действующих субъектов молодежного предпринимательства и повышения уровня ее вовлеченности в ключевые проекты трека «Росмолодежь.Бизнес».

Задачи: экспертное сопровождение участников; формирование интереса молодежи к предпринимательской деятельности; выявление лучших бизнес-кейсов среди молодежи; тиражирование лучших региональных практик по двенадцати направлениям конкурса.

Конкурс проводится в несколько этапов по трем лигам: «Молодежь с идеями», «Начинающий предприниматель», «Продвинутый предприниматель».

Для каждой из лиг предусмотрены следующие номинации: «Социальный бизнес», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Креативный бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Семейный бизнес», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес», «Транспортный бизнес», «#БизнесМыВместе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.