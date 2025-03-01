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Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

15 января 2025 г. организационный комитет приступил к реализации 6-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах», который проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, сообщает пресс-служба организаторов.

Новая номинация 2025: Конкурс Национальных танцев.

Фотоконкурс соответствует приоритетам ЮНЕСКО в области сохранения нематериального культурного наследия инородных традиций, а введение номинации «Колыбельная на родном языке» будет способствовать сохранению языкового многообразия, что особенно актуально в Международное десятилетие языков коренных народов (2022–2032 гг.)

Организатор — РОО «Интернациональный Союз Женщин» — представляет следующие номинации, чтобы подчеркнуть культурное многообразие России и дружественных стран:

Фотоконкурс;

Колыбельная песня на родном языке;

Конкурс Национальных танцев.

Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» (далее — Конкурс) проводится с целью сохранения и популяризации культурного наследия народов через демонстрацию традиционных костюмов, творчества и единства.

Инициатива РОО «Интернациональный союз женщин» направлена на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей гражданского единства и сохранение культурного исторического наследия многонационального народа Российской Федерации и дружественных зарубежных стран.

Проект направлен на укрепление традиционных ценностей, сохранение культурного наследия и поддержку. Через национальные костюмы, песни и танцы демонстрируется единство народов в условиях глобализации.

Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет, к участию в конкурсе приглашаются все возрастные категории.

Кто может участвовать:

Фотоконкурс — семьи (мамы и дети, бабушки, дедушки и другие члены семьи) без возрастных ограничений.

Колыбельная песня на родном языке — вокалисты, исполняющие песню на родном языке.

Национальные танцы — коллективы или сольные исполнители, представляющие национальную хореографию.

Как подать заявку:

Фотоконкурс — подать заявку на сайте www.ethno-photo.com

Колыбельная песня на родном языке — подать заявку по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4026

Национальные танцы — подать заявку по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4031

Участие бесплатное — организационный взнос отсутствует.

Условия участия в конкурсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 марта 2025 года до 25 сентября 2025 г.

До 25 октября 2025 г. на официальном сайте будут объявлены результаты.

Лауреаты и Победители конкурса будут представлены на официальном сайте фотоконкурса в онлайн-галерее.

Вся официальная информация только на официальном сайте конкурса: www.ethno-photo.com.

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