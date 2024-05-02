Жителей Подмосковья приглашают на инклюзивный форум «Территория Ритма»

С 5 по 8 сентября в Нижегородской области состоится Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». За четыре дня участники со всей России разработают уникальные проекты и получат возможность масштабировать их в своих регионах, сообщает пресс-служба организаторов.

«Территория Ритма» является ключевой площадкой в стране, которая не просто развивает инклюзивную образовательную среду, но и создает условия для вовлечения в экономику активных молодых людей, в том числе с инвалидностью. Форум позволит участникам наладить общение с представителями государства и бизнеса, выстроить межрегиональные связи и стать частью большого сообщества лидеров социальных изменений страны.

В мероприятии могут принять участие активные люди, в том числе с инвалидностью от 18 лет и старше, готовые предложить проект социального бизнеса, а также те, у кого своей идеи пока нет, но есть огромное желание развиваться в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства.

В рамках Года семьи к участию приглашаются также инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником СВО. Семья будет представлять себя как один участник форума.

Образовательная программа форума направлена на усиление проектов, лидерских, командных и управленческих качеств участников, которые помогут им стать ключевыми фигурами в развитии своего региона. На площадке форума будут действовать образовательные «Мастерские Ритма», направленные на получение практических знаний и опыта в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, маркетинга, проектного и социального управления, предпринимательского мышления, а также развития наиболее востребованных компетенций будущего.

Заявку на участие в форуме необходимо подать до 10 июля 2024 года на сайте форума. На мероприятии будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Проживание, питание и участие на форуме бесплатное (участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно).

Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации, фонда президентских грантов, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Россия — страна возможностей».

Организаторами выступают правительство Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

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