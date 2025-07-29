Жителей Подмосковья приглашают на гранд-финал Международной премии улиц «Кардо»

Открыта регистрация для участников всех направлений, зрителей и болельщиков на Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО» VIII по уличной культуре и спорту президентской платформы «Россия — страна возможностей». Гостей ждут зрелищные соревнования, участие в которых примут спортсмены и деятели культуры из 58 стран мира, а также альтернативные развлекательные площадки. Посетить гранд-финал «Кардо» может любой житель Московской области, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте , сообщает пресс-служба организаторов.

Гранд-финал международного масштаба пройдет в Ставрополе с 20 по 24 августа. Он объединит три тысячи участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тысяч зрителей.

«Проект „Кардо“ уже третий год является частью президентской платформы „Россия — страна возможностей. Вместе с командой проекта мы расширили его географию и увеличили количество региональных этапов. А в этом году благодаря решению Президента, „КАРДО“ получил дополнительные внимание и поддержку. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета президентской платформы. Проект „Кардо“ — яркий пример того, как одна идея из региона смогла вырасти до международного уровня и объединить участников из 58 стран. Это в очередной раз доказывает, что Россия — страна возможностей», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

На пять дней Ставрополь превратится в столицу уличной культуры и спорта. Тематика мероприятия будет сопровождать гостей города с самого момента прибытия: уже на подлете к Ставрополю их встретят огромной приветственной надписью на поле. Сам город украсят муралами и граффити, которые будут связаны с проектом и значимыми местами Ставрополья.

Всех участников мероприятия ждет развлекательная программа: конкурсы, мастер-классы, игры, концерты, баттлы. От ставропольской жары можно будет отдохнуть в специализированных зонах с прохладительными напитками, а сделать фото на память — в стильных и запоминающихся фотозонах. На площадках будут также представлены фудтраки с едой из разных регионов России, а любители уличного стиля в одежде смогут приобрести одежду российских брендов на специальном маркете.

«Гранд-финал „Кардо“ — это уникальная возможность показать силу уличной культуры и спорта, объединяющей молодежь со всего мира. Мы гордимся тем, что наш проект становится платформой для талантов, вдохновляет на развитие и создает пространство для международного диалога. В этом году мы делаем еще один шаг вперед, чтобы каждый участник и зритель почувствовал энергию, гостеприимство и искреннюю поддержку России. Вместе мы создаем движение, которое меняет жизни и формирует будущее уличной культуры! Будем рады каждому, кто станет частью этого невероятного события», — прокомментировал генеральный директор премии «Кардо» президентской платформы «Россия — страна возможностей», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

Участников соревнований ждут экскурсии по историческому центру города, музеям и местным производствам, например, кофейному. Каждый день по традиции будет завершаться концертной ночной программой.

Посетить гранд-финал «Кардо» может любой желающий, главное зарегистрироваться на сайте https://kardoaward.com. Проезд, проживание и питание оплачиваются гостями самостоятельно. Войти в число участников на общих условиях могут и те, кто не прошел онлайн, региональный или национальный отбор и не стал членом делегации от своей страны или региона.

В гранд-финале прошлого года Московскую область на международной арене представили шесть человек. Артем Агарков показал достойный результат и занял второе место в направлении «BMX» (категория PRO). В этом году Подмосковье вновь представит свою делегацию.

«Наш региональный этап длился целый месяц, и мы везем 15 победителей, это победители и призеры регионального этапа, а также несколько топов из онлайн-этапа. Жду мощной программы и участия в соревнованиях. Готов творить историю!» — поделился амбассадор премии «Кардо» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области Александр Рвачев.

Стоит отметить, что в этом году Президент России поручил Правительству РФ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» поддержать проведение международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», включая финалы в 2025 и 2026 годах.

Организаторами «КАРДО» 2025 года выступают президентская платформа «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», Правительство Ставропольского края, Благотворительный Фонд развития уличной культуры и спорта «Кардо», Северо-Кавказскийфедеральный университет, общественная организация «ОФФБИТС».

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «Кардо» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Узнать подробную информацию о конкурс-премии «Кардо», пройти регистрацию и ознакомиться с программой Гранд-финала можно на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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