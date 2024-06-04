Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» состоится с 26 по 28 июля 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов.

На площадке арт-кластера «Таврида» соберутся более 55 тысяч молодых творцов, а также жителей и гостей Крыма из 89 регионов страны. В дни фестиваля особое внимание уделят культурному многообразию, молодому искусству и достоянию народов России. Также одной из главных тем фестиваля станет Год семьи.

Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, делегации из образовательных организаций «Вузы России», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», представители партнерских проектов.

Зрителей и гостей фестиваля ждут выставка-ярмарка «Арт.Молодость», которая предоставит пространство для мастеров, в чьих работах соединились национальные мотивы, инновационные технологии и смелые идеи, музыкальное шоу-признание «Народный артист», посвященное творчеству великого русского советского композитора Александры Пахмутовой.

В 2024 году продолжит свою работу «АРТ-ЭКСПО», который станет симбиозом гастропространства региональных кухонь, выставочного пространства и фирменной программы экспонентов из разных регионов. Ребята смогут принять участие в традиционном арт-шествии фестиваля, посвященном 225-летию А. С. Пушкина, и примерить народные костюмы, вдохновленные персонажами и сказками великого русского литературного деятеля.

На фестивале «Таврида.АРТ» будет показана премьера этно-музыкальной оперы-реконструкции «Князь Владимир». Основой для сюжета послужила «Повесть временных лет». Другим интересным событием фестиваля станет мюзикл «Сказки Пушкина».

На протяжении всего фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» участники и зрители насладятся выступлением популярных хедлайнеров и смогут погрузиться в захватывающий мир национального колорита, музыкальных композиций, сказок, театральных постановок и кино.

Регистрация участников осуществляется на официальном сайте арт-кластера tavrida.art.

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