Жителей Подмосковья приглашают на эстафету по финансовой грамотности

До конца июня проходит первый этап эстафеты «Семейный бюджет». Об этом напомнили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» проводится в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры. Она состоит из трех этапов, первый из которых посвящен семье. Ключевыми темами этапа «Семейный бюджет» стали правила ведения домашней бухгалтерии.

Мероприятия эстафеты включают в себя лекции, статьи, чек-листы, квизы и многое другое. На сайте проекта можно изучить материалы, как уберечь семью от мошенников, освоить правила финансово-цифровой безопасности и т. д.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» — это новый масштабный проект по финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл информационно-просветительских мероприятий по самым разным темам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.