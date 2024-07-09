Жителей Подмосковья приглашают к участию в «Зеленой премии»

Продолжается прием заявок на участие в «Зеленой премии», которая проводится по инициативе ППК «Российский экологический оператор». Информационную поддержку мероприятию в Подмосковье оказывает Минэкологии региона, которое в 2023 году стало лауреатом премии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Зеленая премия» — одно из наиболее значимых событий в экологической сфере, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Она направлена на выявление и тиражирование наиболее интересных практик в области природоохранной работы, экологического образования и просвещения, волонтерства, «зеленых» технологий. Причем участвовать может любой желающий, от экологического активиста до представителей бизнес-сообщества, а также регионов России. Я приглашаю всех к участию в этом интересном и масштабном мероприятии, тем более что победители могут получить гранты на продвижение своих идей и разработок».

«Зеленая премия» включает три трека, в каждом из которых есть свои номинации. Профессиональный трек выявляет лучшие экологические практики: проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, средств массовой информации и новых медиа. Общественный трек выявляет экологических лидеров в обществе, тиражирует и масштабирует лучшие общественные проекты в природоохранной отрасли, поддерживает социальных предпринимателей в сфере экологии. Трек юннатов поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте 10-18 лет.

По итогам прошлогоднего этапа Минэкологии Подмосковья стало лауреатом премии за внедрение интеллектуальных решений для выявления несанкционированного перемещения отходов строительства, сноса и грунтов по дорогам общего пользования и сброса на несанкционированных свалках. Москва и Подмосковье заняли первое место в ТОП-20 регионов-участников.

В 2024 году призовой фонд «Зеленой премии» составит 9 миллионов рублей. Заявочная кампания длится с апреля по октябрь, затем организаторы проведут очные мероприятия. Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.