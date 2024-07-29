Жителей Подмосковья приглашают к участию в новом проекте «Дизайн-марафон»

Стартовала регистрация на новый проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он реализуется впервые и призван стать драйвером в формировании новой отечественной дизайн-культуры, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Проект разделен на два трека: просветительский онлайн-курс и профессиональный конкурс. «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Кто может участвовать в проекте

Стать слушателем просветительского онлайн-курса может любой житель Подмосковья в возрасте от 16 лет. Принять участие в профессиональном конкурсе могут жители региона в возрасте от 18 лет, которые имеют опыт в сфере дизайна по конкурсным направлениям. Регистрация доступна на сайте проекта.

«Сегодня мы запускаем новый проект „Дизайн-марафон“, который позволит участникам раскрыть креативные способности, получить новые знания, познакомиться с ведущими отраслевыми экспертами, а также найти коллег и единомышленников», — сказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Возможности участников

Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Цель курса — дать его слушателям универсальные знания в сфере дизайна, которые можно применить здесь и сейчас.

Участники профессионального конкурса имеют возможность проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» — два отборочных этапа, и третий, финальный: «Дизайн-интенсив».

Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь и завершится очным трехдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства». Финальные работы участников будут представлены ведущим экспертам дизайн индустрии, а также первым лицам регионов, участвующим в форуме.

Победители смогут реализовать свой кейс по редизайну элемента общественной среды, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж», получить от организаторов проекта содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламно-информационную поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.